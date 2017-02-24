Тюменские водители и пешеходы подружатся

11:33 24 февраля 2017
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avtoguru.pro
| Фото: avtoguru.pro

В Тюменской области пройдут мероприятия в рамках Всероссийской социальной кампании "Сложности перехода". Акция направлена на установление и укрепление вежливых отношений между водителями и пешеходами.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, мероприятия будут проходить на улицах, в торговых центрах, образовательных учреждениях, в них примут участие депутаты, известные тюменские спортсмены, артисты. Главными лозунгами станут хештеги #СПАСИБОВОДИТЕЛЬ и #ПРОПУСТИПЕШЕХОДА.

В социальных сетях будут размещаться фотографии и селфи тюменцев с этими хэштегами. Принять участие может любой желающий. В ГИБДД надеются, что массовое участие взрослых и детей в такой кампании повысит уровень безопасности на дорогах области, а водители и пешеходы станут доброжелательнее относиться друг к другу.

Теги: водители , пешеходы , безопасность дорожного движения , ГИБДД , дороги
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