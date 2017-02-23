Тюмень за день: 22 февраля

Из тюменских магазинов изъято 900 литров опасной спиртосодержащей продукции

За два месяца, с 26 декабря по 20 февраля, специалисты тюменского управления Роспотребнадзора и сотрудники полиции провели проверки около 700 торговых точек и арестовали более 8200 единиц спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции, опасной для жизни и здоровья населения. Общий объем изъятого товара составил 900 литров.

Тюменские силовики переходят на усиленный режим работы

С сегодняшнего дня все силовые структуры Тюменской области переходят на усиленный режим несения службы. Во время проведения мероприятий в спортивных и культурных учреждениях будут дежурить дополнительные наряды, ужесточен пропускной режим. В таком же режиме будут работать представители служб МЧС, социальной защиты и коммунального хозяйства.

Редактор "Русского репортера" расскажет тюменцам о своем бизнес-провале

Главный редактор журнала "Русский репортер", главный спикер предстоящего "Медиаполигона: Тюмень-24" Виталий Лейбин станет одним из участников фестиваля правды "True Story Fest", который пройдет в Тюмени в ДК "Нефтяник" 1 марта.

Коммунальщиков обязали срочно очистить крыши от снега и сосулек

Управляющие компании Тюмени должны принять срочные меры по очистке скатных кровель, на которых образовались наледь, сосульки и снег. Такую задачу перед коммунальщиками поставил замглавы администрации Павел Перевалов на селекторном совещании.

На тюменской набережной пройдут соревнования по сноуборду

25 февраля на набережной Тюмени пройдет "Битва на Туре" — соревнования по биг-эйру, одному из самых зрелищных видов сноубординга.

Тюменская область четвертая по вводу жилья в стране

Ввод жилья в регионе по итогам прошедшего года составил 1,15 квадратного метра на человека. По этому показателю Тюменская область занимает четвертое место в стране после Калининградской, Ленинградской и Московской областей.