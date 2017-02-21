Tele2 дарит бонусы новым абонентам

Мобильный оператор Tele2 приглашает тюменцев воспользоваться выгодными условиями для подключения. В честь праздников 23 февраля и 8 марта новые абоненты, выбравшие тариф "Очень черный", получат бонус 500 рублей.

Защитники Отечества и прекрасные дамы смогут общаться по выгодным ценам, если воспользуются акцией от мобильного оператора Tele2. С 20 по 26 февраля и 6 по 8 марта 2017 года при подключении к тарифному плану "Очень черный" абонент получает 500 рублей на мобильную связь. Бонус предоставляется новым абонентам в виде 50% скидки на абонентскую плату этого тарифа в течение четырех месяцев.

Акция пройдет во всех центрах обслуживания Tele2 на юге Тюменской области. Для оформления договора достаточно взять с собой паспорт.

Тариф "Очень черный" включает 400 минут звонков и 400 SMS на все номера России, а также 4 Гб мобильного интернета. Напомним, на всех открытых к подключению тарифах линейки "Черный" остатки минут, SMS и Гб не сгорают, а переносятся на следующий месяц.