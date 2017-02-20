К 23 февраля Tele2 дарит золотые номера

Мобильный оператор Tele2 объявляет о проведении распродажи в интернет-магазине. С 20 по 26 февраля Tele2 бесплатно отдает красивые номера золотой категории.

В интернет-магазине Tele2 можно выбрать номер как простым поиском по списку, так и с помощью автоматического подбора нужного сочетания цифр. В честь Дня защитника Отечества оформить золотой номер можно бесплатно. После завершения акции его стоимость составит 700 рублей.

А для желающих выделиться интернет-магазин Tele2 предлагает платиновые номера. Список "счастливых" комбинаций цифр представлен на сайте.

Для оформления заказа SIM-карты Tele2 достаточно выбрать понравившуюся комбинацию цифр и подходящие условия тарифного плана. В случае, если на тарифе предусмотрена абонентская плата, необходимо внести сумму, равную размеру абонентской платы за первый месяц. Заказ оплачивается при получении. Для заключения договора необходим паспорт.

В интернет-магазине Tele2 представлены фирменные смартфоны, модемы и роутеры по выгодным ценам. Бесплатная доставка SIM-карт и оборудования доступна жителям 12 населенных пунктов юга Тюменской области, включая Тюмень, Тобольск, Ишим, Каскару, Винзили, Ярково и другие.