Жительница Тюменской области превратила свою квартиру в музей

Жительница Заводоуковска Наталья Пивненко, увлекающаяся коллекционированием, создала музей в своей квартире, в котором представлены предметы быта разных времен, кухонная утварь, образцы одежды и много других интересных предметов.

Посетителями часто становятся ученики местной школы, которые также помогают пополнять экспозицию, они же помогают пополнять коллекцию. Вместе с родителями дети сшили кукол. В швейной мастерской для них были изготовлены национальные костюмы разных народов. Так возникла основа коллекции, которая украшает одну из комнат квартиры-музея.

Хозяйка пополняет ее, заказывая новые экземпляры у мастеров в Интернете. Количество экспонатов уже превышает сотню, пишет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня".