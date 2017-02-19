Жительница Тюменской области превратила свою квартиру в музей

19:24 19 февраля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
torange.biz
| Фото: torange.biz

Жительница Заводоуковска Наталья Пивненко, увлекающаяся коллекционированием, создала музей в своей квартире, в котором представлены предметы быта разных времен, кухонная утварь, образцы одежды и много других интересных предметов.  

Посетителями часто становятся ученики местной школы, которые также помогают пополнять экспозицию, они же помогают пополнять коллекцию. Вместе с родителями дети сшили кукол. В швейной мастерской для них были изготовлены национальные костюмы разных народов. Так возникла основа коллекции, которая украшает одну из комнат квартиры-музея.

Хозяйка пополняет ее, заказывая новые экземпляры у мастеров в Интернете. Количество экспонатов уже превышает сотню, пишет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня".

Теги: музей , культура , история
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2017