Викуловские аграрии завершают подготовку к посевной

14:16 19 февраля 2017
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askorr.ru
| Фото: askorr.ru

В Викуловском районе Тюменской области осталось подготовить к посевной 20 тракторов из 182, сеялки и культиваторы готовы к новому сезону на 90%, сообщил представитель районного сельскохозяйственного управления Ф. И. Хайдуков.

По его словам, в марте-апреле предприятия района начнут завозить основные запасы топлива к предстоящей посевной и закончат формирование запасов удобрений, пишет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня".

Теги: АПК , посевная , аграрии , Викуловский район
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