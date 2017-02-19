Викуловские аграрии завершают подготовку к посевной

В Викуловском районе Тюменской области осталось подготовить к посевной 20 тракторов из 182, сеялки и культиваторы готовы к новому сезону на 90%, сообщил представитель районного сельскохозяйственного управления Ф. И. Хайдуков.

По его словам, в марте-апреле предприятия района начнут завозить основные запасы топлива к предстоящей посевной и закончат формирование запасов удобрений, пишет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня".