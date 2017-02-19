Испанский хирург провел мастер-класс для тюменских врачей

Один из ведущих европейских торакальных хирургов, итальянец Диего Гонсалес-Ривас поделился с тюменскими коллегами опытом передовой, наименее травматичной техникой операций на легких, рассказали в пресс-службе губернатора.

Лучшие торакальные хирурги Тюмени и УРФО и сам основатель метода оценили уровень владения методикой коллег из ОКБ №1. За работой специалистов из конференц-зала следили и студенты Тюменского государственного медицинского университета.

Под руководством Диего Гонсалеса за два дня тюменские хирурги прооперировали несколько пациентов с типичными случаями онкологического заболевания легких. За практической частью школы следовали теоретические обсуждения хирургических торакальных техник.

"Нельзя не заметить слаженную, командную работу тюменских хирургов и анестезиологов-реаниматологов, их опыт и степень участия в операциях. Уверен, в ближайшем будущем в Тюмени станут обычными и другие сложные техники оперативных вмешательств. Для этого здесь есть всё необходимое", - отметил итальянский гость.