Тюменцев обучают навыкам оказания первой помощи

Около двух тысяч тюменцев прошли обучение по оказанию первой помощи за четыре года существования специализированных курсов на базе станции скорой помощи.

Всех желающих учат грамотно делать непрямой массаж сердца, останавливать кровь, вытаскивать человека из горящей машины. Для этого в арсенале имеется все необходимое: бинты, жгуты, и манекены.

Приходят на курсы как взрослые, так и молодые люди, подростки. Кого-то приводит горе, ситуации, когда они не смогли оказать помощь. Кто-то хочет быть готовым и способным быстро среагировать в экстренной ситуации.

Случаев, когда "выпускникам" знания пригодились в жизни, было немало. Так, одна из "учениц" летом помогла спасти утонувшего ребенка. Из воды его вытащили, а что делать дальше - никто не знал. По словам медиков, именно из-за паники часто уходят драгоценные минуты, за которые сердце вновь может забиться, пишет газета "KП-Тюмень".