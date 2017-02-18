Тюменские полицейские устроят гонки на льду

Соревнования "Спецоперация "Лёд", посвященные 45-летию дорожно-патрульной службы Тюмени, пройдут 23 февраля на ледовой трассе озера Алебашево. В турнире примут участие 15 команд подразделений полиции, Росгвардии и МЧС Тюменской области.

Как рассказали в Госавтоинспекции региона, команды будут выступать на патрульных автомобилях: в классе "Передний привод" - на "Ладах" и "Фордах", в классе "Полный привод" - на автомобилях "УАЗ" и "Нива". Гонщики также устроят показательные выступления в классах "Волга" и "Трек1600", а сотрудники ГИБДД проведут условное задержание преступников. Планируются выступления водителей автомобилей скорой медицинской помощи.

В рамках соревнований для юных тюмнцев и взрослых зрителей пройдет развлекательно-образовательная программа, будут организованы фотозона, футкорт, катание на мотособаках, сувениры.

Мероприятие начнется в 12:00, вход свободный.