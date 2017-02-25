Тюменцы редко судятся из-за неуплаты алиментов родителям

В Тюмени доля исполнительных документов о взыскании алиментов родителями с детей крайне мала и по итогам 2016 года составляет всего 0,19% из числа дел по алиментам, в числовом эквиваленте - 38 дел. Однако в управлении федеральной службы судебных приставов региона отмечают тенденцию к росту этого показателя.

По данным ведомства, пять лет назад лишь два человека претендовали на получение алиментов от своих детей, а в 2015 году — уже 18. На сегодняшний день у приставов находится шесть исполнительных документов.

Для нас привычнее, что родители платят алименты детям. Однако законодательство Российской Федерации предусматривает, что трудоспособные взрослые дети должны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся родителей. Если вопрос нельзя урегулировать мирным путем, то решение выносит суд.

Размер алиментов определяется судом в твердой денежной сумме исходя из материального положения обеих сторон, деньги выплачиваются ежемесячно. Есть случаи, когда детей освобождают от обязанности платить алименты родителям. Это происходит в том случае, если суд выяснит, что сами родители уклонялись от выполнения своих обязанностей или были лишены родительских прав, пишет "Вcлух.ру".