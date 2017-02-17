В Ишиме встретились мастера-рукодельники

Ярмарка рукодельников завершилась в историко-художественном музее Ишима, где собрали изделия декоративно-прикладного творчества от 70 мастеров из ближайших населенных пунктов. Повторная ярмарка запланирована на март и пройдет она на более вместительной площадке киноконцертного зала имени 30-летия ВЛКСМ.

Как рассказала научный сотрудник музея и куратор ярмарки Марина Зименовская, участники и гости мероприятия отмечают высокое качество исполнения работ местных мастеров. Организаторы надеются, что такая выставка-продажа станет ежегодной, а интерес к ней будет расти.

Инициаторами проведения ярмарки выступили мастерицы Дома национальных культур и ремесел и творческой мастерской "Чудо-Ларь". На выставке они представили текстильные и интерьерные куклы, различные букеты и открытки, авторские украшения из полимерной глины, канзаши, фомиарана, виртуозно владеют техникой "декупаж". Участвовали и рукодельницы из Голышманово. Наталья Конышева, Лариса Чечкова, Мария Сотникова привнесли в ярмарку запах разнотравья в куклах-травянчиках, пишет "Тюменская oбласть сeгодня".