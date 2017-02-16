Легендарный состав группы "Зодчие" соберется на юбилейном концерте Юрия Давыдова

"Золотой состав" популярной в 80-е годы группы "Зодчие" впервые за последние тридцать лет соберется на сцене Тюменской филармонии 25 февраля. Поводом для этого станет 60-летний юбилей бессменного лидера коллектива Юрия Давыдова.

В зажигательном концерте примут участие Юрий Лоза, Валерий Сюткин, Юрий Давыдов, Александр Белоносов, Геннадий Гордеев, а также Александр Шевченко, Валерий Анохин, Николай Кольцов и Борис Носачёв.

По словам Юрия Давыдова, это будет не просто концерт, а погружение в неповторимую эстетику эпохи, когда группа была одной из самых популярных в СССР.

"У "Зодчих" ведь была не просто песенная программа, а целая россыпь зарисовок, где и сценки, и костюмы, и явления, над которыми мы вместе с вами смеялись. Многое я бы отдал, чтоб сыграть хотя бы один концерт в том же составе, в том же возрасте, для той же публики", - признался артист.

После концерта зрителей ждет автограф- и фотосессия с артистами. Также в день выступления будет презентована книга "Зодчие. Хроники одной группы", которая сейчас готовится к выходу в Тюменском доме печати.

Группа "Зодчие" была организована в 1980 году, ее участники стали штатными артистами Тюменской филармонии. Помимо лирики, они исполняли порой переходящие в небезобидную социальную сатиру песни. Популярность пришла к группе после выступления в телепрограмме "Утренняя почта" с пародиями на "итальянскую эстраду". Последовавшая за этим серия песен Юрия Лозы ("Манекен", "Осень" и других) и Сюткина ("Время любви", "Спи, малыш", показанный по ТВ "Автобус 86" или "Баллада об общественном транспорте") принесла "Зодчим" общесоюзную известность. По итогам 1986 года газета "Московский комсомолец" назвала их в числе пяти самых популярных групп страны.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области “Тюменское концертно-театральное объединение” создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры “Нефтяник” имени В.И.Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.