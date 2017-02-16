В новую школу в Восточном-2 начали записывать детей

В Тюмени в новом учебном году открывается школа в микрорайоне "Восточный-2". Здание нового образовательного учреждения рассчитано на полторы тысячи мест.
Площадь школы составляет более 25 тысяч квадратных метров. Здание состоит из семи блоков, соединенных между собой переходами. В нем предусмотрены 81 учебный кабинет, зал хореографии и гимнастики, два обеденных зала, музыкальная студия, актовый зал, технический центр и современные лингафонные кабинеты. В спортивном блоке есть тренажерный зал и большой спортивный зал с трибуной на 600 зрителей.
Как сообщают в тюменском департаменте образования, обращаться по поводу зачисления в новую школу можно в МАОУ СОШ №63 (Моторостроителей, 6) по понедельникам с 17 до 19 часов (кабинет 216). Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (3452) 36-67-53 с 8 до 10 часов с понедельника по пятницу.
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