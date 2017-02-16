Смартфоны Samsung вернулись в салоны "МегаФона"

13:49 16 февраля 2017
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Уральцы могут приобрести продукцию Samsungв салонах и интернет-магазине оператора. При покупке экономия может составить до 10 000 рублей.

"В нашей сети представлен широкий ассортимент устройств этого производителя. Для тех, кто заинтересован в быстром мобильном интернете, отличным вариантом станут флагманы, которые поддерживают выход в сеть на скорости 4G+– до 100 Мбит/с", – отмечает директор "МегаФон Ритейл" Егор Заречнев.

Первая партия отгруженных аппаратов включает в себя 10 наиболее актуальных моделей - от бюджетного SamsungGalaxy J1 Mini и до премиального SamsungGalaxy S7 Edge. В дальнейшем, в зависимости от объема продаж, ассортимент продукции данного производителя может быть расширен.

"Возобновление сотрудничества компании Samsung с одним из ведущих ритейлеров российского рынка важно для нашей компании в первую очередь тем, что любимые пользователями смартфоны окажутся в шаговой доступности. У Samsung большие планы на 2017 год и партнерство с "МегаФоном", без сомнения, поможет в их успешной реализации", – рассказывает руководитель SamsungMobileв России Аркадий Граф.

Теги: интернет-магазин , продажи , смартфоны , Мегафон
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