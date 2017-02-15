Тюмень обявила войну правовой неграмотности населения

14:05 15 февраля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
www.duma72.ru

План по борьбе утвердили на заседании совета по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения, прошедшем в Тюменской областной думе.

В состав совета входят представители исполнительной власти, силовых структур, прокуратуры, регионального избиркома, специалисты правовых систем, общественники, журналисты. От облдумы с правовым нигилизмом будут бороться Глеб Трубин, Владимир Ульянов, Ольга Швецова, Александр Ширыкалов. Возглавил совет руководитель постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Владимир Нефедьев.

"Главная цель, которая стоит перед нами – организовать работу по правому и информационному обеспечению конституционных прав и свобод жителей Тюменской области. Необходимо создать условия для того, чтобы граждане региона самостоятельно ориентировались в законодательстве, системе органов государственной власти и местного самоуправления", - отметил Нефедьев.

Помимо правовых викторин, конкурсов и акций среди жителей региона в плане указан конкурс библиотекарей, на котором они попробуют себя в роли правовых консультантов. Предусмотрены и выезды на территории. Так, в Тобольске члены совета планируют обсудить вопрос по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания и проведут личный прием жителей территории; правовое консультирование жителей Юргинского района пройдет в рамках Дня Тюменской областной Думы, сообщается на сайте облдумы.

Теги: Тюменская областная дума , Тобольск , Юргинский район , депутаты
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2017