Тюмень обявила войну правовой неграмотности населения

План по борьбе утвердили на заседании совета по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения, прошедшем в Тюменской областной думе.

В состав совета входят представители исполнительной власти, силовых структур, прокуратуры, регионального избиркома, специалисты правовых систем, общественники, журналисты. От облдумы с правовым нигилизмом будут бороться Глеб Трубин, Владимир Ульянов, Ольга Швецова, Александр Ширыкалов. Возглавил совет руководитель постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Владимир Нефедьев.

"Главная цель, которая стоит перед нами – организовать работу по правому и информационному обеспечению конституционных прав и свобод жителей Тюменской области. Необходимо создать условия для того, чтобы граждане региона самостоятельно ориентировались в законодательстве, системе органов государственной власти и местного самоуправления", - отметил Нефедьев.

Помимо правовых викторин, конкурсов и акций среди жителей региона в плане указан конкурс библиотекарей, на котором они попробуют себя в роли правовых консультантов. Предусмотрены и выезды на территории. Так, в Тобольске члены совета планируют обсудить вопрос по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания и проведут личный прием жителей территории; правовое консультирование жителей Юргинского района пройдет в рамках Дня Тюменской областной Думы, сообщается на сайте облдумы.