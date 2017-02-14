"Романтический поезд" отправился сегодня в путешествие из Петербурга в Москву

Такой подарок для своих клиентов подготовила ко Дню влюбленных дочерняя компания "РЖД". Как сообщил ведомственной газете "Гудок" начальник Северо-Западного филиала "Федеральной пассажирской компании" Михаил Поярков, в романтическом туре задействован экспресс, славящийся имиджем "отеля на колесах". В его составе имеются вагоны люкс, СВ, вагон-ресторан и купейные.

Поезд был оформлен по тематике дня святого Валентина, в вагоне-зале состоялся концерт популярного петербургского музыкального коллектива. Пассажиры получили памятные подарки, работники вагона-ресторана подготовили тематическое меню и комплименты для посетителей. Организаторы пояснили свои намерения так:

Железная дорога выполняет свою главную миссию - соединяет людей, находящихся на расстоянии друг от друга. И в этом пассажирские перевозки очень схожи с тем высоким чувством, которое все мы называем любовью. Добавим сюда такие слагаемые, как романтика, звуки музыки под стук колёс, стремление друг к другу сквозь пространство и время, - и мы получим объяснение того, как возникла идея проекта.

По словам генерального директора компании "РЖД Тур" Сергея Ильягуева, путешествие поездом из Петербурга в Москву или в обратном направлении - это любимая конструкция отдыха у Александра Радищева китайских туристов. Они прилетают в одну из двух столиц чартерами, проводят там два или три дня, затем перемещаются по железной дороге в соседний мегаполис, где их тоже ждет культурная программа.

Если говорить о более близких к Тюмени местах, то в наступившем году Свердловская железная дорога начнет предлагать туры с использованием мини-поездов на паровозной тяге (ретро-поездов). Они будут курсировать из Екатеринбурга в Верхотурье и Каменск-Уральский. Пока что такие поезда эксплуатируются в Москве, Петербурге, Ростове и Иркутске.