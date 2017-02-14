Тюменские школы не вошли в топ-200, но попали в топ-500

Две школы из Тюмени - гимназия ТюмГУ и школа №70 - попали в рейтинг "Топ-500 лучших школ России" за 2016 год. Его составила "Учительская газета" совместно с МИА "Россия сегодня" (бывшее РИА "Новости") при содействии Министерства образования и науки РФ. Также в рейтинг вошли по одной школе из Сургута (школа №46), Нижневартовска (МБОУ "Лицей") и Салехарда (МБОУ "Обдорская гимназия").

Из числа соседних регионов более всего отличилась Свердловская область. Она отрядила в рейтинг 7 учебных заведений, в том числе одно из них (специализированный научно-учебный центр при УрФУ) вошел даже в топ-25. Омская область делегировала 5 школ (одна тоже вошла в топ-25), Курганская - 4.

А вот в рейтинг 200 лучших школ России, который формирует агентство RAEX (рейтинговое агенство журнала "Эксперт"), Тюмень не попала. Данный рейтинг учитывает результаты приемных кампаний в 20 лучших российских вузов. При этом 58-е место занял Югорский физико-математический лицей-интернат (он из Ханты-Мансийска), отсутствующий в рейтинге "Учительской газеты". Из соседей вновь отличилась Свердловская область, собравшая букет числом в 21 место - это второй в целом по России результат.