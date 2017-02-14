В Тюменской области стартует акция "Мы помним ветеранов профессии"

Акция "Мы помним ветеранов профессии" стартует в Тюменской области. Инициатором выступил сопредседатель регионального штаба ОНФ, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин. Он призывает проявить уважение и благодарность ветеранам различных профессий, и как журналист решил первым подать пример и пообщаться с легендами тюменской прессы. Хэштег акции #ветераныпрофессии

"В Тюменской области около 200 ветеранов журналистики. В регионе также создан Совет ветеранов при местном Союзе журналистов. Некоторые принимают участие во внутренних мероприятиях и встречах. Но по факту молодое поколение, начинающие корреспонденты и действующие сотрудники СМИ зачастую не знают их имен, не общаются с легендами, наставничество в профессии не развивается, а в каких условиях живут наши ветераны и какая им требуется поддержка – вовсе неизвестно", - отметил он.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ побывал в гостях у легенды тюменской журналистики – Нины Ивановны Зарубиной. Они провели несколько часов за беседой, Нина Ивановна вспоминала свой трудовой и творческий путь, рассказывала интересные истории из жизни, делилась опытом и знаниями. Александр Пересторонин, в свою очередь, интересовался мнением именитой журналистки по актуальным вопросам, с которыми сталкиваются СМИ, обсуждал с ней идеи и планы, в том числе по развитию профессии, работе с молодежью.

"Это человек живого ума и с колоссальной энергией! Она готова генерировать уникальные идеи и предложения, которые, несмотря на кажущуюся разницу в поколениях и восприятии профессии, даже сейчас будут востребованы и эффективны. Только от одного разговора с Ниной Ивановной я зарядился мощным позитивом и настроем на дальнейшую работу", - поделился Александр Пересторонин.

Но он был крайне озадачен тем, в каких условиях проживает легенда тюменской прессы: небольшая квартира, крайне скромная обстановка. Сама Нина Ивановна спит на раскладушке – дивана или кровати у нее нет. Ветеран очень обрадовалась гостю и небольшой помощи - продуктовой корзине.

"Планирую оказать посильную помощь нашим ветеранам профессии: приходить в гости, общаться, поддерживать и самому у них учиться мудрости, энергичности. Призываю своих коллег присоединиться к акции. И не только журналистов – такие мероприятия можно и нужно проводить в каждой отрасли: у нас есть ветераны и строительной сферы, и автомобильной, и юридической службы… В каждой профессии есть люди, которые много лет проработали, посвятили свою жизнь одному делу, совершали пусть и небольшие, но трудовые подвиги, а сейчас о них никто не знает. Такого быть не должно. Нужно их помнить, причем не только в рамках юбилейных мероприятий или профессиональных праздников – всегда. И научить этому молодежь", - отметил Александр Пересторонин.

Нина Зарубина родилась 10 мая 1941 года в поселке Камские Поляны в Пермском крае. Детство было тяжелым, ведь это были годы войны и послевоенное время. Отец работал на фронте на танковом заводе, а мать сидела с детьми. Никто не занимался дома ее обучением и воспитанием, поэтому Нине приходилось всего добиваться самой. Это был нелегкий путь, состоящий из суровых школьных лет.

"Ничего дома не было, — вспоминает Нина Зарубина. — И поэтому брала все, что давали в школе". Книги, физкультура, уроки, рисование — она занималась абсолютно всем. К концу учебы она прочитала все книги в школьной и городской юношеской библиотеках, могла заменить местных библиотекарей на какое-то время, что было удивительно для столь юного возраста. Нина Зарубина обладала хорошей памятью и способностью к скорочтению: могла прочитать любую книгу за сутки. "Чистый воздух, вода и натуральные продукты", - так она объясняет возникновение своего дара.

Никогда не думала Нина Зарубина, что делом всей ее жизни и судьбой станет журналистика. С детства любила рисовать и после окончания школы подала документы в несколько художественных вузов. Мечтала стать художником по ткани, модельером, окунуться в мир народных промыслов. И работать начала художником-оформителем на заводе "Камкабель" в Перми. Одновременно сотрудничала с редакцией "Камского кабельщика" и областной молодежной газетой "Молодая гвардия". Там появилась и первая газетная публикация. В конце концов, Нина поступила на журфак в Свердловске.

Работала журналистом на стройке, где трудились пожизненные заключенные. Нина Зарубина общалась с ними без сопровождения охраны. Сама она признается, что никогда не боялась неприятностей, потому что умела постоять за себя.

В 1967 году Нина Ивановна приехала в Тюмень устраиваться на работу в многотиражную газету "Авиатор Тюмени". По словам ветерана журналистики, именно в Тюменском управлении гражданской авиации и, в частности, в аэропорту Плеханово работало наибольшее число тюменцев – Героев Социалистического Труда. Вместе с разработчиками из НИИ пилоты осваивали новейшую технику. Но "Тюменский авиатор" рассказывал читателям новости не только местных, но и северных подразделений авиации.

В личном архиве Нины Зарубиной – газетные публикации о династиях авиаторов, летчиках-фронтовиках, женских экипажах, работавших в тюменском небе. А во время работы в промышленной редакции областного радио ее героями стали прославленные геологи, нефтяники, строители.