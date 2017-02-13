Тюменский "Медгород" внедрил новую методику диагностики рака груди

Рак молочной железы - самое частое онкологическое заболевание у женщин, поэтому очень важно выявить злокачественную опухоль на той стадии, когда она еще не может быть обнаружена при пальцевом исследовании, и даже не видна при выполнении классической маммографии.

Благодаря приобретению и введению в эксплуатацию нового современного оборудования в "Медицинском городе", врачи рентгенологического отделения освоили методику, позволяющую выявлять и дифференцировать патологические образования молочных желез размером менее 2 миллиметров.

Томосинтез молочной железы представляет собой, по сути, её компьютерную томографию, то есть, послойное исследование органа с толщиной среза от 0,5 до 2,0 миллиметров. Кроме того, выявив подозрительный участок в молочной железе, врач-рентгенолог может выполнить его прицельное исследование с десятикратным увеличением, дополнив обследование томографией этого патологического очага.

Данная уникальная методика позволяет не только выявить опухоль на самой ранней стадии, но и отличить доброкачественный процесс от злокачественного. Все это, в целом, способствует своевременному правильному выбору метода лечения, выявленной патологии, определению дальнейшей тактики ведения пациента, а значит скорому выздоровлению.

Специалисты напоминают: каждая женщина старше 40 лет, должна проходить маммографию молочных желез не реже, чем один раз в два года, а при наличии патологии и чаще, по назначению врача маммолога.