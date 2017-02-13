Тюменцам предлагают снять видеоролики на тему обращения с отходами

Тюменцев призывают принять участие в конкурсе социальных видеороликов, освещающих переход на новую систему обращения с отходами, под названием "Новый виток в жизни коммунальных отходов. Чистота природы вокруг нас - зависит от нас самих".

Конкурс, приуроченный к проведению Года экологии в России, стартовал 10 февраля и продлится до 5 июня 2017 года. Организатором выступает департамент недропользования и экологии региона совместно с Тюменским государственным университетом.

Заявки принимаются до 2 мая. Видеоролики участников, прошедшие предварительное рассмотрение на соответствие требованиям к представляемым материалам, будут размещены на созданном организаторами канале на сайте YouTube.

Прием заявок осуществляется по адресу: Тюмень, ул. Советская, д. 61, каб. 810 в следующее время: пн.-чт. с 8.45 до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв: c 13.00 дo 14.00.

Участие в конкурсе является бесплатным. Авторство представленных работ может быть как индивидуальным, так и коллективным. Каждый участник (коллектив участников) может выставить на конкурс не более одного видеоролика.

Конкурсные работы будет оценивать жюри, в состав которого войдут директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фонда в Тюменской области Александр Пересторонин, шеф-редактор ГТРК "Регион-Тюмень" Светлана Назарова и другие.

"Тема, выбранная для данного конкурса, очень актуальная, но при этом интересная, предполагает множество креативных подходов, нестандартных идей для освещения. Приглашаю всех неравнодушных поучаствовать в этом конкурсе, проявить свою гражданскую позицию. Ведь именно от каждого из нас зависит, что будет вокруг – чистота и порядок или горы мусора. К слову, параллельно можно стать участником еще одного проекта, инициированного ОНФ совместно с департаментом – создания интерактивной карты несанкционированных свалок", - отметил Александр Пересторонин.

Награждение победителей состоится 5 июня во Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога в России. Более подробно с условиями проведения конкурса можно ознакомиться по ссылке.