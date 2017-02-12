В Тюменской области подведут итоги работы "Снежного десанта"

Итоги двухлетней работы студенческих отрядов "Снежного десанта" подведут на совещании 16 февраля. В мероприятии примут участие активисты патриотической акции, которая уже стала всероссийской.

Попасть в отряды не просто - нужно пройти собеседование, представить концертные номера, песни патриотической, военной тематики. В 2017 году в тюменский "Снежный десант" уже вошли 24 бойцов. Они отправились в Омутинский и Исетский районы. Студенты занимаются с местными школьниками прикладным искусством и дают им уроки спортивного мастерства, а также общаются с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Молодые люди записывают на диктофон многочисленные истории войны, а после передают информацию в местные архивы. И, конечно, помогают ветеранам в быту, пишет ИА "Тюменская линия".

Акция в этом году стала всероссийской. Отряд собирает волонтеров из разных регионов страны. К примеру, пятеро тюменских студентов стали "снежными десантниками" в Алтайском крае.

"Море эмоций нахлынуло на меня, как только я села в автобус, и до сих пор вертит в своем круговороте. Но сегодня наступает только седьмой день, мы по-прежнему заняты самыми разнообразными делами, поэтому напишу коротко: я безумно благодарна за возможность приехать в снежный десант именно на Алтай. Очень рада, что могу рассказывать ребятам про свой вуз и про этот замечательный город. А ещё очень рада, что тут могу отдыхать душой, помогать пожилым людям и радовать детишек своими мастер-классами", - делится участница акции Ольга Сапожникова.

