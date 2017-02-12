В Тюменском центре занятости нет недостатка в вакансиях

В тюменском банке вакансий Центра занятости населения на одного безработного приходится пять открытых вакансий. Наиболее востребованы на рынке региона рабочие профессии.

Как сообщил начальник управления по взаимодействию с подведомственными учреждениями департамента труда и занятости населения Тюменской области Сергей Гайдаржи, есть спрос на монтажников, штукатуров, бетонщиков, арматурщиков, плотников, поваров, пекарей и другие рабочие специальности. При этом среди безработных чаще встречаются бухгалтеры, экономисты, юристы, рекламные агенты и делопроизводители.

"Есть еще такая проблемы: многие не готовы приступить к работе в принципе. Так происходит, если произошел длительный перерыв в трудовой деятельности. Но если у человека нет средств к существованию, то он готов на любую работу, даже временную. Если безработный не готов работать по другому профилю, значит, он пришел не за трудоустройством, а за пособием", - прокомментировал специалист.

Среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область находится на третьем месте по уровню безработицы, уступая ЯНАО (1,8%) и ХМАО-Югре (4,4%). При этом, показатели нашего региона превышают окружные и общероссийские. В настоящее время без работы в регионе остаются около 37 тыс. человек, пишет "Вcлух.ру".