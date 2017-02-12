В Тюменской области продолжается олимпиадный марафон для школьников

Региональный этап всероссийской олимпиады для школьников в Тюменской области продлится до 22 февраля. Ученикам предстоит выполнить задания по биологии, географии, обществознанию, немецкому языку, экологии и технологии, уже состоялась олимпиада по информатике.

Интеллектуальные соревнования среди юных программистов проходила в институте математики и компьютерных наук ТюмГУ. Члены жюри отмечают, что в этом году участников было почти в два раза больше, да и олимпиадные задания были сложнее прошлогодних. Например, для решения некоторых задач пригодились знания дискретной математики.

За два месяца до олимпиады для участников открылся пробный интернет-тур, где школьники могли решать бесплатные задания на площадке очно-заочной физико-математической школы ТюмГУ "Квадрат Декарта". После соревнований школьники познакомились с промышленным дизайном и работой с кузовными поверхностями на примере программы Solid Works, пишут "Аргумeнты и фaкты в Западной Сибири".

Отметим, торжественное награждение регионального этапа олимпиады среди школьников пройдет в начале марта.