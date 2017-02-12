Тюменцам на пенсии помогают в трудоустройстве

В Тюменской области создают возможности для использования знаний и опыта людей старшего поколения. Для этого в регионе развивают наставничество, задействуют пенсионеров во время стажировки выпускников и безработных.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, представители старшего поколения также активно ищут работу, проходят курсы по дополнительному профессиональному образованию. За 2016 год в органы службы занятости обратилось около 2,9 тысяч граждан старшего поколения, из них трудоустроены 65,3%. Получили новую квалификацию и повысили имеющуюся 49 тюменцев предпенсионного возраста и 64 пенсионера. Сотрудники службы занятости проконсультировали по профессиональной ориентации тысячу пожилых граждан.

Все услуги работников службы занятости бесплатные. Адреса, контактная информация и режим работы Центров занятости населения можно найти на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.