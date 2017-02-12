Студент тюменского колледжа отличился на окружном конкурсе по автомеханике

Студент второго курса Западно-Сибирского государственного колледжа Александр Подчувалов завоевал второе место на федерально-окружном этапе конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" в номинации "Лучший механик".

Состязания проходили на базе Тюменского автотранспортного пассажирского предприятия № 1. Конкурсное задание содержало теоретическую и практическую часть. Автомеханики отвечали на вопросы по ПДД, проводили диагностику автобуса перед выходом на линию.

Директор колледжа, член общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Георгий Шатохин отметил, что в данной профессии важно помнить: автомеханики, выпуская на линию автобусы, работают не только с машинами, но и с людьми, они ответственны за безопасность пассажиров, пишет "Кoмсомольская правда – Тюмень".