Тюменские школьники проверили свои знания об искусстве

Юные тюменцы на региональном этапе всероссийской олимпиады продемонстрировали свои знания в области искусства.

Выполнить задания было непросто, требовались знания сразу нескольких предметов: литературы, истории, изобразительного искусства, музыки. Помимо тестовых теоретических заданий ребятам предложили написать эссе, составить диалоги и вспомнить миф о Елене Троянской.

В свободное время ученики познакомились с традиционными художественными техниками, выставкой декоративно-прикладного искусства и народных промыслов и получили приглашения на межрегиональную многопрофильную олимпиаду "Перов" (по комплексу предметов: рисунок, живопись, композиция, история культуры и искусств).

Как пишет "AиФ в Зaпадной Cибири", профориентационные мероприятия предусмотрены программой всех олимпиадных предметов. Так, например, к участникам олимпиады по ОБЖ приходили кинологи с собаками, полицейские и спасатели, юных физиков знакомили с дорожной лабораторией и показывали, как программируют светофоры в городе, правоведы пообщались с криминалистом и узнали, что скрывается в чемодане-лаборатории, химики посетили лабораторию экологических исследований и научно-технический центр нефтепромысловой химии.