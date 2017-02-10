Программа бесплатного ЭКО охватит 800 тюменских семей

В 2017 году в Тюменской области будет увеличено финансирование программы, помогающей супружеским парам родить малыша при помощи вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). По полису ОМС планируется провести 800 таких процедур.

Как отметили в пресс-службе губернатора, в настоящее время чуть более тысячи пар находятся в листе ожидания, из них более 70% прибегнут к этой процедуре впервые, остальные ожидают повторную попытку. Однако, по словам директора областного департамента здравоохранения Инны Куликовой, ежегодно в силу разных обстоятельств около 300 супружеских пар выбывают из листа ожидания или переносятся на более поздние сроки. Поэтому увеличение финансирования позволит удовлетворить существующую потребность и снять очередность.

Напомним, что впервые губернатор региона Владимир Якушев обратил внимание на проблему репродуктивного здоровья мужчин и женщин в 2006 году. За 10 лет лечение получили свыше 5000 семейных пар, родилось более 1800 детей.