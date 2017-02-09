Омские коммунальщики специально завозят снег на улицы

В то время как изнеженные тюменцы позволяют себе жалобы на плохую уборку снега во дворах, в суровом Омске намеренно укрывают снегом городские улицы. Соответствующее видео немало позабавило общественность еще одного города на Иртыше:
По утверждению интернет-газеты "Новый Омск", мэрия былой столицы Западной Сибири объяснила завоз снега необходимостью обеспечить 50-сантиметровые сугробы над посадками многолетних цветов на газонах.
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