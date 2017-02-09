В Тюменской области мужчин погибает больше, чем женщин

17:00 09 февраля 2017
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В 2016 году органами загса зарегистрировано 16929 актов о смерти граждан. Из них 53% — мужское население области и 47% — женское.

Как рассказала начальник регионального управления загс Лилия Амбарцумова, основными причинами смерти остаются ишемическая болезнь сердца и сердечно-сосудистые заболевания.

Большая часть умерших — это пожилые люди: 69% скончавшихся были старше 60 лет. На возраст 50-59 лет пришлось 13,8% смертей, 25-39 лет — 8%, 40-49 лет — 7% и только 2,2% людей — в возрасте до 24 лет.

По данным областного департамента здравоохранения, в прошлом году смертность среди населения региона сократилась на 1,9%. 

Теги: смертность , статистика
Влада Нерадовская

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