В Тюменской области мужчин погибает больше, чем женщин

В 2016 году органами загса зарегистрировано 16929 актов о смерти граждан. Из них 53% — мужское население области и 47% — женское.
Как рассказала начальник регионального управления загс Лилия Амбарцумова, основными причинами смерти остаются ишемическая болезнь сердца и сердечно-сосудистые заболевания.
Большая часть умерших — это пожилые люди: 69% скончавшихся были старше 60 лет. На возраст 50-59 лет пришлось 13,8% смертей, 25-39 лет — 8%, 40-49 лет — 7% и только 2,2% людей — в возрасте до 24 лет.
По данным областного департамента здравоохранения, в прошлом году смертность среди населения региона сократилась на 1,9%.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru