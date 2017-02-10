Телеком-эксперты помогают "разогнаться" в Интернете

Спрос на умные телефоны вырастет на треть, а к смартфонизации активно подключится старшее поколение. Таковы прогнозы связистов на 2017 год. Мобильный доступ в сеть уже предпочитают 56 миллионов россиян, что на шесть миллионов больше прошлого года, а проводной Интернет несколько "забуксовал". Телеком-эксперты решили рассказать, как выбрать умный телефон для выхода в сеть.

№1. Для тех, кто не ждет. Выберите телефон с поддержкой 4G или LTE-A, советует руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Это поможет выходить в Интернет на скорости до 75 Мбит/с и 300 Мбит/с соответственно. Вопрос с медленным Интернетом будет закрыт, а медиаконтент, набирающий все большую популярность, будет загружаться за секунды.

№2. Любителям двухсимочных телефонов. Обратите внимание на то, в какой слот вы устанавливаете сим-карту, отмечает главный редактор интернет-проекта "Будь мобильным" Иван Кущ. Не все телефоны имеют два равнозначных слота, которые работают с LTE. Порой человек устанавливает сим-карту в слот для 2G или 3G и удивляется, почему у него медленный Интернет. На самом деле оператор к этому не имеет никакого отношения, и нужно установить сим-карту правильно.

№3. Интернетоманам. Люди качают все больше трафика из сети. Порой не замечают, что пакет Интернета закончился и скорость передачи данных упала, и случается это вовсе не из-за покрытия сети оператора. Поэтому важно подобрать нужный объем трафика, и в случае повышения "интернет-аппетита" – увеличить пакет, говорит Денис Кусков. Также любители сёрфить в сети сталкиваются с тем, что аккумулятор быстро садится. С этим справится отключение обновлений, геолокации, поворота картинки.

№4.Ценителям качества. Выбирайте гаджет с экраном от 4 до 6 дюймов, оперативной памятью не ниже 2 ГБ, отмечает Иван Кущ. Помимо этого стоит обратить внимание на разрешение, тип матрицы, яркость и углы обзора. Для этого достаточно "поиграться" с гаджетом перед покупкой. Также присмотритесь к аппаратной начинке: чем выше рабочая частота процессора и количество ядер, тем лучше будет работать смартфон.

№5. Практичным покупателям. Среди бюджетных смартфонов есть достойные варианты, уверен Иван Кущ. Если не задумываться об экране с поддержкой разрешения 4K, сканером отпечатков пальцев, камерой с неимоверно высоким разрешением и оптикой а-ля "профессионал", можно купить качественный гаджет для быстрого Интернета по цене до 10 000 рублей. В этом сегменте найдётся 5-7 отличных моделей.

Подобрать смартфон можно в интернет-магазине. Получить совет и протестировать гаджет перед покупкой можно в офисах оператора.