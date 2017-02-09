В Тюменской области стартовал проект ОНФ "Генеральная уборка"

Тюменское региональное отделение ОНФ реализует проект по созданию карты несанкционированных свалок. Тюменская программа станет частью федеральной карты ОНФ под названием "Генеральная уборка".

Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин по итогам "Форума действий" ОНФ предложил сделать общественную интернет-карту, на которой любой может оставить сообщение и обозначить незаконную свалку. Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Год экологии запустил проект "Генеральная уборка". В Тюменской области подхватили идею. Местные фронтовики приняли решение активизировать работу по устранению несанкционированных свалок в предложенном формате, при этом продолжив работу по повышению экологической культуры населения.

Как пояснил руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, региональный куратор федерального проекта "Генеральная уборка" Сергей Лесков, в Тюменской области будут сформированы опорные пункты, через которые будет поступать информация о самовольных свалках. "Мы находимся в самом начале пути, но уже в марте можно будет подвести первые итоги нашей работы", - сообщил эксперт.

"Тема мусора является острой, поэтому и действовать надо в комплексе: запускать эффективные механизмы по борьбе со свалками, использовать интерактивные технологии, анализировать обратную связь, активно работать с общественностью, в том числе задействовать СМИ, социальные сети, неформальные и нестандартные источники информации, плотно взаимодействовать с общественными организациями, предприятиями, бизнесом", - считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин.

Он также подчеркнул важность просветительской работы и повышения экологической культуры не только горожан, но и сельского населения.

"Наш основной призыв: не устраивайте свалку вокруг себя! Нигде не надо сорить: ни у себя дома, ни во дворах, ни на соседних улицах, ни в лесах. Для мусора есть специально отведенные места", - добавил Александр Пересторонин.

Напомним, 2017 год указами президента РФ объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Основная цель - привлечь внимание к проблемным вопросам, которые существуют в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.