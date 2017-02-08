Тюменцы хотят ограничить детям доступ к мобильному интернету

Начальник МВД Тюмени Петр Вагин предложил горожанам обсудить инициативу запрета для младших школьников выхода в Интернет через сотовые телефоны. Тема вызвала горячую дискуссию в социальных сетях, причем мнения колеблются от однозначной поддержки задумки до полного её отрицания. Нашлось место и конструктивным предложениям.

Большая часть пользователей полагает, что контролировать пребывание детей в Интернете действительно надо. Современные школьники отвлекаются от занятий на серфинг во всемирной паутине, а вот реальному общению со сверстниками и активному отдыху уделяют меньше времени. Некоторые родители добавили, что и сами задумывались об ограничении пребывания своих детей в соцсетях. Вспомнили участники дискуссии и печально известные "группы смерти". По мнению некоторых, использование сотовых телефонов без возможности выхода в Сеть может снизить количество преступлений в отношении подростков.

Однако возникают вопросы: кто именно должен заниматься контролем, каким образом он должен осуществляться, кто будет нести ответственность за неисполнение запрета?

Часть горожан полагает, что подобные мероприятия вовсе не дело правоохранительных органов, и позволять или нет своему чаду пользоваться телефоном с доступом в Интернет должны исключительно родители. К тому же инициатива не регламентирует пребывание школьников в Сети после уроков, а сам факт запрета может вызвать у подростка протестное желание обойти его всем на зло.

Также пользователи пишут, что наказывать родителей в данном случае – не выход, но при этом согласны на организацию мероприятий с участием представителей полиции, на которых сотрудники правопорядка рассказывали бы детям об опасностях, связанных с пребыванием в Интернете и социальных сетях в целом.

Некоторые участники дискуссии предполагают, что альтернативу пребыванию молодых тюменцев в Интернете должна создавать сама школа: обеспечением безопасности ребенка, вовлекая в учебный процесс, пропагандируя активный отдых.

"Есть доля справедливого и в этом предложении, и в его отрицании. Дело в том, что наши общеобразовательные школы не способны обеспечить стопроцентную занятость и безопасность детей, чтобы родители могли не истерить по поводу отсутствия связи с ними через мессенджеры. … Это я к тому, что отрицание инициативы связано с недоверием к школе. И это не совсем уж и беспочвенно", - считает Мария Самаркина.

В то же время некоторые пользователи отмечают, что профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних (в том числе и многочисленный негативный для подрастающего поколения контент) является прямой обязанностью полиции и прокуратуры. Нужно лишь ответственно и тщательно проработать механизмы воплощения задумки в жизнь.

Инициаторы подобного запрета предлагают действовать системно. Во-первых, усложнить процедуру регистрации в социальных сетях для подростков. Во-вторых, внедрить привязку аккаунтов школьников к родителям и усилить родительский контроль в целом. В-третьих, создать общую базу аккаунтов, публичных страниц, групп, которые несут угрозу, чтобы родители могли оперативно заметить потенциальную проблему. Необходимо ужесточить наказания за распространение суицидальных тем, порнороликов, а в школах для родителей организовать обучение по установке фильтров от вредоносных сайтов и групп. Кроме того, важно проводить реабилитацию для детей, подвергшихся гипнозу и воздействию нейролингвистического программирования. И, наконец, открыть больше бесплатных секций для детей, создать реальную альтернативу пребыванию ребенка в Интернете.

Предложения тюменцев также весьма разнообразны: от сдачи телефона на время урока или в школе вообще до внедрения сложной системы выхода в Сеть.

"СПри входе в школу телефоны должны сдаваться, после - возвращаться. Уже не секрет, что он мешает учёбе. Есть хорошая программа - Eset Parental Control. Пользуемся, избегаем игр во время уроков. А вот, если б все договорились, что дети должны сдать телефон, мы бы точно согласились", - подтверждает Андрей Козлов.

"Самая адекватная идея – это создание в школе ограничителей доступа в Интернет. Поставить централизованный Wi-Fi, у каждого ребёнка - свой логин и пароль для подключения в Интернет, привязанный к номеру телефона (чтобы пароли не передавали друг другу). В зависимости от возраста - блокируются те или иные сайты, остаётся доступ только в образовательные ресурсы и т.п., оставить доступ WhatsApp и Viber. Таким образом, никто не запрещает ребёнку сидеть в Интернете и пользоваться ресурсами в образовательных целях, но все остальное - долой. Глушилка должна блокировать сеть 2G-4G, чтобы возможность выйти в интернет была только через этот wi-fi. … Если у каждого ребёнка будет свой пароль и логин, то это позволит системе контролировать и видеть в моменте те сайты и те ресурсы, которыми пользуются ребёнок. … Это позволит нивелировать систему и проводить профилактические беседы с ребёнком дома", - рассуждает Арсень Габдульманов.

Дискуссия продолжается уже несколько дней, что свидетельствует не только о резонансном характере предложения начальника МВД Тюмени, но и об актуальности проблемы. Остаётся надеяться, что совместными усилиями правоохранителей, работников учебных заведений, экспертов и родителей удастся выработать оптимальное решение.