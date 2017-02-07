Тюменцы напишут физико-техническую контрольную

В Тюмени всероссийская контрольная "Выходи решать!" пройдет 12 февраля в институте математики и компьютерных наук Тюменского госуниверситета.

Участникам предстоит решить 15 задач по трем предметам: математике, физике, информатике или выбрать из них одну или две области. Как сообщают в региональном департаменте образования, по сложности задания ориентированы на учеников 8, 9-х классов.

"Мы приглашаем к участию не только школьников и их родителей, но и бизнесменов, банкиров, научных сотрудников, артистов, учителей, работников дополнительного образования", — отметила директор физико-математической школы ТюмГУ "Квадрат Декарта" Оксана Бердюгина.

Написать контрольную можно на площадке или дистанционно. Мероприятие пройдет в корпусе ТюмГУ на Перекопской, 15а с 11.00 до 14.30. Подробная информация есть на сайте контрольной.

Контрольная проводится Московским физико-техническим институтом и "Яндексом" при поддержке Тюменского областного государственного института развития регионального образования и ТюмГУ.