Детектив онлайн: тюменская полиция делится непридуманными рассказами о своих комиссарах Мегрэ

Источник изображения: Facebook.

"Это больше, чем преступление: это ошибка". Данная фраза, которую молва приписывает Талейрану (на самом деле она принадлежала Антуану Буле де ла Мерту), наверняка пришла на ум в далекие восьмидесятые начинающему инспектору отдела уголовного розыска УВД Тюмени Владимиру Лаврову. Будучи дежурным в наряде и явившись на вызов, он довольно быстро смог расследовать убийство. Оказалось, что преступник по ошибке покинул место преступления в чужой верхней одежде. В то время как собственное пальто убийцы спокойно висело себе на вешалке - вместе с пропуском и фотографией виновного.

С этой истории начинается рубрика "Исторические хроники", которая появилась на официальном аккаунте Тюменская полиция в социальной сети Facebook. Что ждет читателя дальше? Учитывая, что изданная два года назад книга "Очерки истории тюменской милиции..." насчитывает 359 страниц, таких историй в запасе местных сыщиков должно быть еще много.

Говорят, что правда часто фантастичнее вымысла. Возможно, реальные тюменские сюжеты смогут затмить славу знаменитых авторов детективов?