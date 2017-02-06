За год в регионе завели триста уголовных дел по экопреступлениям

За 2016 год в Тюменской области возбудили 303 уголовных дела за совершение экологических преступлений. После расследований 120 из них дошли до суда.

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, большая часть дел приходится на незаконную рубку леса (182 случая) и нелегальную охоту (92 случая). Черные лесорубы уничтожили более 5 тысяч деревьев: 3 тысячи сосен, больше тысячи кедров и елей и около тысячи берез. Добычей браконьеров стали 114 косуль, 24 лося и 12 кабанов. Ущерб природе от действий нелегальных охотников и лесорубов оценили в 88 миллионов рублей.

За прошедший год 11 уголовных дел завели за незаконную добычу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, два дела за загрязнение земли и одно за кражу песка. Сейчас тюменская прокуратура расследует уголовное дело по факту незаконной добычи 476 тысяч кубических метров песка вблизи села Мальково Тюменского района. Ущерб оценивается в 61 миллион рублей.

Для покрытия ущерба по 22 расследуемым уголовным делам на имущество нарушителей наложены аресты, их общая сумма составила 31 миллион рублей.