Тюменские специалисты не советуют родителям делать уроки за ребенка

Если родители регулярно делают уроки вместе с ребенком, а то и вместо него, то школьник не получит качественных знаний, считает директор средней школы №70 Лидия Русакова. Ее поддерживают и другие специалисты образовательной сферы.

"Задача родителя – мотивировать ребенка, сделать так, чтобы он сам захотел разобраться в теме и выучить уроки. В силах взрослых помочь школьнику увидеть собственный путь к пониманию темы. Это повлияет на дальнейший прорыв в деятельности ученика", - считает Лидия Русакова.

Учитель биологии Тюменского президентского кадетского училища Евгений Саранчин рассказал, что и сами уроки сейчас строятся совершенно по-другому. Он поделился, что еще пару лет назад нынешние отличники недоумевали, почему нельзя просто выучить параграф, чтобы получить отличную оценку. Педагог заставлял их не просто зубрить, а думать над изученным материалом, искать ответы на вопросы, которых нет в учебнике.

Проектор Тюменского областного государственного института развития образования Марина Кускова считает, что нужно использовать правильную аргументацию, чтобы убедить ребенка самостоятельно выполнять домашнее задание или по минимуму обращаться за помощью, пишет "Вcлух.ру".

"Например, можно обрисовать ситуацию: родитель делает уроки за ребенка, но когда его вызовут к доске, то учитель начнет задавать дополнительные вопросы и поймет, что задание делал кто-то другой. А ведь в будущем придется делать более сложный выбор: определяться с профессией, создавать семью, покупать жилье. Неужели родители будут решать и эти задачи?", - отмечает проректор. При этом, по ее мнению, со школьниками важно разговаривать на понятном для них языке, тогда не произойдет дискредитации родителя в глазах ребенка.