В тюменских техникумах устраивают тематические пятницы для студентов

12:26 05 февраля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
www.proekat.ru
| Фото: www.proekat.ru

В образовательных учреждениях Тюменской области – школах и техникумах – каждую неделю организуют тематические или "свободные" пятницы. Учащимся предлагают провести мероприятие в определенном стиле или посвятить день празднику, важному событию.

Так, в ученых заведениях по пятницам проводят флешмобы, акции, танцевальные и музыкальные перемены, квесты и необычные праздники. Например, в Тюменском колледже водного транспорта устроили гастрономический тур по странам мира: все желающие могли изучить кулинарные традиции разных народов. Студенты не только узнали, что мороженое придумали в Китае, а в Италии чебуреки делают прямоугольными, но и сами попробовали блюда национальных кухонь: блины, пиццу, драники, французский фондан, мексиканский горячий шоколад, китайские печенья с предсказаниями и другие, пишет "Комсoмольская правда – Тюмень".

Теги: мероприятия , кулинария , студенты
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2017