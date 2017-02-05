В тюменских техникумах устраивают тематические пятницы для студентов

В образовательных учреждениях Тюменской области – школах и техникумах – каждую неделю организуют тематические или "свободные" пятницы. Учащимся предлагают провести мероприятие в определенном стиле или посвятить день празднику, важному событию.

Так, в ученых заведениях по пятницам проводят флешмобы, акции, танцевальные и музыкальные перемены, квесты и необычные праздники. Например, в Тюменском колледже водного транспорта устроили гастрономический тур по странам мира: все желающие могли изучить кулинарные традиции разных народов. Студенты не только узнали, что мороженое придумали в Китае, а в Италии чебуреки делают прямоугольными, но и сами попробовали блюда национальных кухонь: блины, пиццу, драники, французский фондан, мексиканский горячий шоколад, китайские печенья с предсказаниями и другие, пишет "Комсoмольская правда – Тюмень".