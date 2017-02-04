Тюменские олимпиадники продемонстрируют знания по 24 предметам

Региональный этап олимпиады школьников продлится до 22 февраля. Открыли его более 60 тюменских ребят, хорошо знающих татарскую литературу, французский и татарский языки, а завершат порядка 70 школьников, увлеченных экологией и технологией.

Всего участники выступят в испытаниях по 24 дисциплинам. Фавориты этого года – точные науки: физика и математика, необходимые будущим инженерам. Знания по этим предметам продемонстрируют даже ученики 7-8 классов, пишет "Мeгатюмень".