Тюменские олимпиадники продемонстрируют знания по 24 предметам

15:54 04 февраля 2017
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severpost.ru
| Фото: severpost.ru

Региональный этап олимпиады школьников продлится до 22 февраля. Открыли его более 60 тюменских ребят, хорошо знающих татарскую литературу, французский и татарский языки, а завершат порядка 70 школьников, увлеченных экологией и технологией.

Всего участники выступят в испытаниях по 24 дисциплинам. Фавориты этого года – точные науки: физика и математика, необходимые будущим инженерам. Знания по этим предметам продемонстрируют даже ученики 7-8 классов, пишет "Мeгатюмень".

Теги: олимпиада школьников , образование
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