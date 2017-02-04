Продажи подержанных авто в Тюменской области выросли на 9,4%

По данным аналитического агентства "Автостар" в 2016 году в Тюменской области было продано 60,3 тысячи подержанных автомобилей, что на 9,4 % больше, чем в 2015 году. На общероссийском рынке подержанных автомобилей Тюменская область занимает 1,2%, наравне с Белгородской и Оренбургской областями и Хабаровским краем.

Лидером на рынке по итогам 2016 года стала Москва. В столице продано 326,9 автомобилей с пробегом, что на 5,3% больше, чем в 2015 году. В итоге московский сегмент общероссийского объема продаж автомашин с пробегом составил 6,3%. На втором месте Московская область - 5,8%. Третью позицию в рейтинге занимает Краснодарский край - 4,8%, пишет "Тюмeнская линия".

Всего в России в 2016 году продано 5 млн 193,2 тыс. автомобилей с пробегом. Это на 6% больше, чем в 2015 году, когда удалось реализовать 4 млн 897,8 подержанных автомашин.