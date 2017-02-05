Тюменские подростки имеют возможность заработать

В Тюменской области за 2016 год удалось трудоустроить почти 35 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Временные рабочие места создавались при поддержке правительства региона.

Как пояснили в областном департаменте труда и занятости населения, юные тюменцы стремятся подработать в свободное от учебы время, чтобы обрести некоторую финансовую независимость. Специалисты отмечают, что организация труда среди подростков также способствует снижению уровня правонарушений. Кроме того, молодые люди помогают родителям и получают полезные навыки, которые могут пригодиться, в том числе, при будущем профессиональном определении.

Более 13,5 тысяч трудоустроенных – это дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, представители "групп риска", а также члены малообеспеченных семей.

Рабочие места для подростков предоставлялись не только в бюджетных организациях, но и на предприятиях внебюджетной сферы.