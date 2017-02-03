Тюмень за день: 3 февраля

В Тюмени продолжится похолодание

Температура воздуха в Тюмени в ближайшие дни продолжит снижаться. По прогнозу виртуальных синоптиков, сегодня, 3 февраля, ожидается около 15 градусов мороза и небольшой снег.

Тюменский лыжник завоевал бронзу на зимней Универсиаде

Вчера на международных студенческих спортивных соревнованиях тюменский лыжник Егор Березин, студент ТюмГУ, выиграл бронзу в спринте классическим стилем. XXVIII Всемирная зимняя универсиада в эти дни проходит в городе Алматы в Казахстане.

Лучшие фигуристы Урала и Поволжья приедут на соревнования в Тюмень

Зональные соревнования первенства России по фигурному катанию на коньках пройдут в Тюмени с 7 по 11 февраля на катке "Прибой" (ул. Борцов Октября, 2А/1).

Память погибших в авиакатастрофе почтили концертом-реквиемом

В Тюменской филармонии состоялся концерт-реквием в память об артистах Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и других пассажирах самолета, погибших в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года.

В Тюмени стартует очный этап конкурса "Педагог года"

За звание лучшего педагога года в Тюмени поборются 64 участника - учителя, воспитатели, психологи школ и детских садов. В рамках заочного тура конкурсанты представили на экспертизу жюри авторские эссе и методические портфолио.

Тюменцы обсудят празднование Масленицы на портале "Я решаю!"

Тюменцев приглашают обсудить планы по празднованию Масленицы на портале проекта "Я решаю!", сообщили в пресс-службе администрации города.