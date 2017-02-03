Тюменцы поделятся своим опытом по улучшению экологии

Тюменцев приглашают принять участие в конкурсе "Экотрадиция 2017" и рассказать о собственных попытках сделать мир чище и лучше. К рассказу можно приложить снимки, видео или инфографику, пишет "Bслух.ру".

Цель конкурса - популяризация и развитие культуры природопользования. Прием заявок уже идет, он продлится до 17 апреля. Претендентам необходимо представить свои конкурсные работы по электронному адресу info@organicalliance.ru с пометкой "В оргкомитет конкурса "Экотрадиция".

Определять победителей будет экспертный совет, в состав которого приглашаются известные экологические деятели, а также представители органов государственной власти. Победители получат дипломы, все участники - почетные грамоты. Обладателя диплома "Зрительские симпатии" определят пользователи Интернета. Лучшие работы по итогам конкурса выйдут в сборнике "Экологическая традиция".