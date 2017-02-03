В Тюмени откроется выставка в честь геолога Ивана Нестерова

Открытие выставки "Земля Нестерова" состоится в тюменском музее изобразительных искусств 8 февраля в 15:00. Экспозиция посвящена 85-летию советского и российского геолога Ивана Нестерова, под руководством которого в Тюменской области сформировалась всемирно известная научная школа по геологии нефти и газа, сообщили в пресс-службе губернатора.

Научная школа внесла огромный вклад в изучение Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, ее стратиграфии, тектоники, строения нефтяных и газовых месторождений, оценку перспектив нефтегазоносности.

На выставке представлены архивные документы, личные вещи, фотографии, награды, юбилейные сувениры из личного архива юбиляра. Тематические работы тюменских художников, а также предметы из геолого-минералогической коллекции, переданной в дар Музейному комплексу имени Словцова геологами ЗапСибНИГНИ во главе с И. И. Нестеровым. Среди них: серия эксклюзивных ваз "Времена года", выполненная из уральских самоцветов по заказу тюменских геологов, мозаичный портрет Ломоносова, штуфы руд и цветных камней.

Выставка будет работать до 26 февраля по адресу: улица Орджоникидзе, 47.