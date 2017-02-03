В Тюменской области проверили безопасность ледовых переправ

16:05 03 февраля 2017
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Ледовые переправы в селах Покровском, Ярково и Сорокино Ярковского района осмотрели прокуратура, ГИБДД и спасатели.

Специалисты замерили толщину льда, проверили наличие знаков и то, насколько своевременно на переправах убирается снег. Как сообщают в региональном управлении МЧС, все переправы признали безопасными.

Помимо переправ в Ярковском районе в области действуют четыре переправы в Уватском районе, одна в Вагайском районе и одна в Тобольске.

Теги: ледовая переправа , проверка , река , МЧС
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