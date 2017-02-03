В Тюменской области проверили безопасность ледовых переправ

Ледовые переправы в селах Покровском, Ярково и Сорокино Ярковского района осмотрели прокуратура, ГИБДД и спасатели.
Специалисты замерили толщину льда, проверили наличие знаков и то, насколько своевременно на переправах убирается снег. Как сообщают в региональном управлении МЧС, все переправы признали безопасными.
Помимо переправ в Ярковском районе в области действуют четыре переправы в Уватском районе, одна в Вагайском районе и одна в Тобольске.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru