В Тюмени стартует очный этап конкурса "Педагог года"

За звание лучшего педагога года в Тюмени поборются 64 участника - учителя, воспитатели, психологи школ и детских садов. В рамках заочного тура конкурсанты представили на экспертизу жюри авторские эссе и методические портфолио.

По словам заместителя директора городского департамента образования Любови Гнусаревой, состязание не только повышает престиж профессии, но и позволяет раскрыть многогранный талант педагогов, выявить творчески работающих учителей, активизировать педагогические коллективы. "Мы всегда с нетерпением ждем начала конкурса профессионального мастерства, где рождаются новые идеи, эффективные методы обучения и воспитания подрастающего поколения", - отметила она.

6 февраля организаторы назовут имена педагогов, которые станут участниками очного этапа. Торжественное открытие конкурса "Педагог года -2017" состоится 9 февраля в 16 часов в школе № 92 (ул. Николая Зелинского, 22), сообщили в городском департаменте образования.