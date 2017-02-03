Лучшей по знанию английского стала Якушева

14:30 02 февраля 2017
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photos.wikimapia.org
| Фото: photos.wikimapia.org

Накануне завершился областной этап школьной олимпиады по английскому языку. Как передает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области, первое и третье места достались ученикам тюменской гимназии №21 Наталье Якушевой и Павлу Семенову. Второе место занял учащийся одиннадцатого класса гимназии №1 областного центра Артем Стрельников.

Теги: олимпиада школьников , иностранный язык , Школьная олимпиада
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