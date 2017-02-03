Тюменцы гибнут на дорогах в два раза чаще, чем от злого умысла

За 2016 год в Тюменской области погибли 263 участника дорожного движения, в то же время жертвами преступников стали 117 человек, - об этих и других фактах рассказал журналистам начальник Управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов на встрече, посвященной итогам работы полиции в 2016 году:

"В целом с поставленной задачей мы справились: обеспечили правопорядок, безопасность на территории области. В регионе не произошло потрясений и массовых беспорядков. В двух словах - обстановка в области стабильная и спокойная".

В целом за минувший год преступность в Тюменской области снизилась почти на 12 процентов - совершено на 3,5 тысячи преступлений меньше. Полицейские отмечают, что в этом заслуга не только силовых структур, но и местных властей, к тому же сами граждане становятся законопослушнее. Этому способствует как большая профилактическая и разъяснительная работа, так и постоянное усовершенствование и внедрение новых систем безопасности.

Среди положительных тенденций Юрий Алтынов отметил также, что в минувшем году тюменцы реже совершали тяжкие и особо тяжкие преступления. Меньше убийств, причинения тяжкого вреда здоровья, в том числе со смертельным исходом, разбойных нападений и грабежей. Меньше уголовных дел заведено по кражам, отчасти это объясняется новшествами в законодательстве: некоторые уголовно наказуемые деяния, в том числе хищение в торговых точках в сумме до 2,5 тысячи рублей, теперь переведены в разряд административных правонарушений. Наказания за них соответствующие: штраф или административный арест.

Отмечается также снижение преступлений, совершенных подростками. В 2015 году наблюдался всплеск таких правонарушений. По итогам того года были сделаны соответствующие выводы, усилено межведомственное взаимодействие заинтересованных учреждений и организаций, общественный совет при полиции акцентировал свое внимание на данной теме. Результат совместных усилий - количество уголовно наказуемых проступков, совершенных юными тюменцами, заметно снизилось.

"Работу по профилактике подростковой преступности надо продолжать, чтобы меньше детей втягивалось в преступную среду, чтобы они воспитывались в нормальных семьях, школьных коллективах. Ну а те, кто заслуживает особого внимания, не просто состояли на учете, а учет и профилактика берегли бы их от дальнейшего тернистого пути", - считает Алтынов.

Однако по некоторым направлениям работы полиции статистика пока не радует. Так, все чаще мошенники используют для достижения своих целей мобильные телефоны и интернет-ресурсы. Это позволяет избежать личных контактов с потенциальными жертвами, к тому же многие, не подозревая обмана, добровольно расстаются с деньгами. Все это мешает сбору информации и доказательств преступления, отсюда и невысокие цифры раскрываемости. В минувшем году в регионе зарегистрировано более 3,5 тысячи случаев мошенничества, из них раскрыто около 500.

"Мною в прошлом году в мерах предупредительного характера создано подразделение. В него вошли следователи, дознаватели, сыщики, оперуполномоченные спецподразделения – отдела К, которые занимаются раскрытием такого вида преступлений. Сбор доказательств - достаточно трудоемкая и сложная работа. Проблема присуща в целом стране. Мы тоже работаем над ее решением, изучаем передовой опыт, - к сожалению, его не так много", - пояснил Юрий Петрович.

Специалисты отмечают: чтобы избежать неприятностей, люди должны проявлять большую бдительность. В целях профилактики полицейские с помощью СМИ, социальных сетей и иных мероприятий стараются предостеречь граждан от уловок мошенников.

Большая работа проводится по предотвращению распространения на территории региона наркотических веществ. Но и здесь есть определенные трудности. В связи с реформированием, ФСКН в прошлом году передано в полицию - часть сотрудников не смогли пройти аттестацию, часть уволились по собственному желанию или из-за несоответствия морально-этическим требованиям. Сейчас коллектив проходит этап формирования, но уже в текущем году, уверен начальник, лучше проявит себя в раскрываемости преступлений.

"Если говорить о результативности, то в нашу область наркотики поступают транзитом, конкретно для распространения на территории области. В 2016 году мы зафиксировали серьезную активность о стороны представителей зарубежных государств: задержано три преступные группы, в состав которых входили представители Украины. К нам они приехали целенаправленно – для распространения наркотиков. Дела расследуются, виновные предстанут пред судом. У этих лиц были изъяты достаточно большие партии синтетических наркотиков. Буквально в последнее время нами задержана группа, в нее входили представители разных регионов, не тюменцы, которые тоже пытались здесь распространять спайсы, соли – в ходе обысков изъято около 30 кг таких наркотиков, в том числе и за пределами области", - сообщил Юрий Алтынов.

Проблемы с наркотиками усугубляются тем, что система распространения запрещенных веществ с каждым днем совершенствуется, преступники активно используют бесконтактные методы передачи денег и товара. В хранении наркотиков в минувшем году уличены и подростки.

Отдельный блок вопросов - по безопасности дорожного движения. Количество ДТП в регионе снизилось по сравнению с 2015 годом, однако тяжесть последствий вызывает серьезное беспокойство: за год на дорогах области погибли 263 человека - на 30 процентов больше, чем в предыдущий. К трагедиям приводят, как правило, превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и так далее. Усиление ответственности за пьяную езду пока не дает ощутимого эффекта: за год выявлено более полутора тысяч водителей за повторную езду в нетрезвом виде - уголовной ответственности они не испугались. В целях профилактики автоинспекторы проводят различные мероприятия со всеми участниками дорожного движения. В области активно используются электронные виды слежения за дорожной обстановкой и фиксации нарушений. Однако все эти меры не станут более эффективными, пока граждане сами не осознают, что автомобиль является источником повышенной опасности, и не станут неукоснительно соблюдать правила движения и проявлять уважение друг к другу.

В 2017 году полицейские продолжат работу по всем направлениям, уделяя особое внимание профилактике преступлений в подростковой среде, безопасности дорожного движения и в целом поддержанию правопорядка.