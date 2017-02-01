ВТБ24 в Тюменской области в 2016 году развивался в 10 раз быстрее рынка

В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО кредитный портфель ВТБ24 за 2016 год увеличился на 13% (7,7 млрд рублей) и составил 67,3 млрд рублей. Портфель привлеченных средств вырос на 30% (7,9 млрд рублей) и превысил 34 млрд рублей. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал управляющий РОО "Тюменский" ВТБ24 Гариф Ромашкин.

По словам управляющего банка, 2016 год был успешным как для банковского бизнеса в целом, так и для ВТБ24 и региональных офисов тюменской матрешки. Для освоения рыночных возможностей во втором квартале 2016 года были организованы региональные операционные офисы ВТБ24 в Сургуте и Новом Уренгое, там усилены мощности инфраструктуры для обслуживания состоятельных клиентов, ипотеки и расчетно-кассового обслуживания клиентов малого бизнеса. Банк открыл дополнительные новые офисы на Ямале в Новом Уренгое и Салехарде. В результате динамика прироста и кредитного, и депозитного портфеля ВТБ24 в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО превзошла показатели региональных отделений банка в соседних регионах, банка в целом и, конечно же, рынка.

"ВТБ24 удалось показать лучший результат за всю историю развития банка благодаря значительному росту кредитного портфеля, снижению просроченной задолженности и сокращению резервов, повышению операционной эффективности, а также переводу клиентов в дистанционные каналы обслуживания", - сообщил Гариф Ромашкин.

За 2016 год ВТБ24 выдал в Тюменской области 34,4 тысячи кредитов физлицам и предпринимателям (не считая кредитных карт) на сумму 25,8 млрд руб. Это в 1,9 раза больше по количеству и в 1,7 раза больше по объему, чем в 2015 году. Драйверы роста – ипотека и кредиты наличными.

"Наибольший рост продаж был по кредитам наличными, мы выдали их в 2,4 раза больше по количеству и в 2,8 раза больше, чем годом ранее. На них пришлась ровно половина (51%) всего объема выданных кредитов частным клиентов. Стоит отметить, что в прошлом году был заметный спрос на продукты рефинансирования – 12,3% в общем объеме заняли именно кредиты на погашение задолженности в других банках с целью снизить ставку, платеж, или собрать несколько действующих кредитов в один, - отметил управляющий. – Также на 80% возрос объем продаж предодобренных продуктов. 7 из 10 выданных кредитов уже ожидали клиентов в офисах".

Вторым по значимости направлением стала ипотека, которая составила 41% от общего объема выданных частным клиентам кредитов. За год ВТБ24 в Тюменской области выдал 4876 ипотечных кредитов на сумму 9,5 млрд рублей, что на 27% больше, чем годом ранее. Портфель ипотеки вырос на 13,6% за год - до 33 млрд рублей. Гариф Ромашкин не ожидает продления ипотеки с государственной поддержкой, доля которой в общем объеме выданных кредитов прошлого года составила 33%, поскольку ставки на рынке уже достигли докризисных уровней и банки продолжают снижать ставки. Так, с 1 февраля ВТБ24 снижает на 1% базовые ставки на ипотеку для покупателей квартир метражом более 65 кв метров.

Несмотря на падение в прошлом году рынка продаж новых автомобилей в Тюмени на 14,3%, для ВТБ24 2016 год завершился ростом кредитных сделок. Прирост продаж автокредитов ВТБ24 в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в 2016 году составил 46% по сравнению с 2015 годом. Наиболее же перспективным сегментом автокредитования для развития Гариф Ромашкин считает сегмент продаж автомобилей с рук. "В 2017 мы планируем увеличить продажи автокредитов как минимум еще на треть за счет более активной работы с федеральными программами и с сегментом кредитования автомобилей с рук. При этом объем кредитования подержанных автомобилей с рук увеличится на 400%", - сообщил Гариф Ромашкин.

Продажи кредитов малому бизнесу выросли в 2016 году на 7%, банк выдал 400 кредитов на сумму 2,5 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств ВТБ24 в Тюменской области вырос на 30% или 7,9 млрд рублей и превысил 34 млрд рублей. При этом средства частных клиентов выросли на 21%, средства юридических лиц на 80%. "Доля рублевых средств в структуре срочных вкладов частных клиентов выросла в течение года с 71% до 76%. В Тюмени довольно высокая доля клиентов, которые предпочитают рубли. Как мы видим, за год их доверие к национальной валюте выросло", - рассказал управляющий ВТБ24.

В 2017 году ВТБ24 в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО планирует увеличить объем продаж кредитных продуктов на 23%. В планах выдать свыше 41 тысячи кредитов объемом 31,8 млрд рублей. Драйверами кредитования по-прежнему будут выступать кредиты наличными и ипотека – запланирован рост продаж на 16% и 36% соответственно. На 2017 год запланировано дальнейшее развитие сети в ХМАО, планируется открытие новых офисов в Когалыме и Мегионе. Есть планы открытий и на юге Тюменской области, о которых будет сообщено позднее. Планируется, что до конца 2017 года сеть устройств самообслуживания ВТБ24 прирастет еще на 54 банкомата и достигнет 300 устройств. При этом будут происходить изменения в моделях: увеличение произойдет в основном за счет банкоматов с функцией кеш-ресайклинга (функция замкнутого оборота наличных), а некоторые старые модели будут заменены.