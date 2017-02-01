В Тобольске откроют детский сад и школу

Новые образовательные учреждения откроются к 2018 году в 15-м микрорайоне Тобольска. Участки под строительство школы и детсада общей площадью порядка пяти гектаров наметили в границах улиц Неймышева — Западной — проспекта Дзираева. Об этом было сказано вчера на совещании по вопросам развития социальной инфраструктуры города, которое провел Владимир Якушев.

Необходимость в строительстве образовательных учреждений назрела в связи с активной застройкой города. Только в 2016 году в Тобольске введено в эксплуатацию 130 тысяч квадратных метров жилья, отмечают в пресс-службе губернатора области.