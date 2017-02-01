Tele2 подводит итоги технического развития в 2016 году

Мобильный оператор Tele2 расширяет емкости сети и улучшает качество связи в Тюмени и области. Скорость и качество передачи данных повысились за счет модернизации 70% базовых станций в густонаселенных районах региона.
За 2016 год абонентская база Tele2 в Тюменской области выросла на 10%. Прирост голосового трафика за аналогичный период составил 33%, а объем передачи данных абонентами в сети оператора вырос в три раза.
Своевременная техническая модернизация позволила компенсировать повышенные нагрузки на сеть и расширить ее емкость. На 70% базовых станций в густонаселенных районах области применена технология третьей несущей, благодаря чему абоненты отметили повышение качества мобильного интернета.
Позитивные изменения подтверждают маркетинговые исследования: в IV квартале 2016 года воспринимаемое качество мобильного интернета в сети оператора выросло на 5% относительно данных, полученных в III квартале, и на 10% относительно данных за I квартал 2016 года.
Сейчас скоростной мобильный 3G-интернет от Tele2 доступен 88,39% населения области. Выгодные тарифы позволяют подобрать пакет гигабайт, минут и SMS под любые возможности и потребности абонента. Кроме того, новое уникальное предложение мобильного оператора позволяет перенести остатки интернет-трафика, минут и сообщений на следующий месяц. Подробности – на сайте.
"На фоне общей стагнации рынка мобильной связи у нас неплохие показатели: прирост абонентской базы на 10% – это достойный результат для высококонкурентной сферы телекома. Мы задаем себе высокую планку и стараемся оправдать ожидания абонентов не только в качестве связи, зоне покрытия, клиентском сервисе и честной цене. Tele2 всегда выступает на стороне пользователя и предлагает решения, максимально отвечающие его запросам", - отметил директор Tele2 в Тюменской и Курганской областях Андрей Шмалев.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru