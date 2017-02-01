Tele2 подводит итоги технического развития в 2016 году

Мобильный оператор Tele2 расширяет емкости сети и улучшает качество связи в Тюмени и области. Скорость и качество передачи данных повысились за счет модернизации 70% базовых станций в густонаселенных районах региона.

За 2016 год абонентская база Tele2 в Тюменской области выросла на 10%. Прирост голосового трафика за аналогичный период составил 33%, а объем передачи данных абонентами в сети оператора вырос в три раза.

Своевременная техническая модернизация позволила компенсировать повышенные нагрузки на сеть и расширить ее емкость. На 70% базовых станций в густонаселенных районах области применена технология третьей несущей, благодаря чему абоненты отметили повышение качества мобильного интернета.

Позитивные изменения подтверждают маркетинговые исследования: в IV квартале 2016 года воспринимаемое качество мобильного интернета в сети оператора выросло на 5% относительно данных, полученных в III квартале, и на 10% относительно данных за I квартал 2016 года.

Сейчас скоростной мобильный 3G-интернет от Tele2 доступен 88,39% населения области. Выгодные тарифы позволяют подобрать пакет гигабайт, минут и SMS под любые возможности и потребности абонента. Кроме того, новое уникальное предложение мобильного оператора позволяет перенести остатки интернет-трафика, минут и сообщений на следующий месяц. Подробности – на сайте.